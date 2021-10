Taas miljonid. Eesti idufirma kaasas 5,1 miljonit eurot

Uues rahastusvoorus osalesid mitmed silmapaistvad investorid eesotsas Hollandis asuva Rubio Impact Venturesiga, mis on keskendunud ettevõtetele, millel on positiivne mõju ühiskonnale ja planeedile.

Teiste investorite seas on Rockaway Capital oma uue fondi Rockaway Ventures Fund kaudu, mille fookus on peamiselt Kesk- ja Ida-Euroopa idufirmadel, mis digitaliseerivad traditsioonilisi tööstusharusid, jälgides ESG põhimõtteid: keskkond (Environment), sotsiaalsed aspektid (Social) ja juhtimine (Governance).

Lingvist on EdTech-idufirma, mille eesmärk on muuta keeleõpet suurandmete ja tehisintellekti abil kiiremaks ja tõhusamaks. See on välja töötanud auhindadega pärjatud tõhusa algoritmi, mis võimaldab rakendusel kiiresti iga kasutaja jaoks kursuse sisu kohandada. Selle asutas 2013. aastal CERNi vilistlane ja tuumafüüsik Mait Münte, kes sai hiljuti auhinna CERNi vilistlasvõrgustikult.