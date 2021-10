Leedu konkurentsinõukogu algatas Piletilevi Groupi kohta menetluse

Piletilevi Groupi Tiketa ostul esindanud advokaadibüroo COBALT juhtivpartner Irmantas Norkus sõnas: „COVID-19 pandeemia andis tugeva hoobi tervele piletimüügiga tegelevale valdkonnale, mis pani turuosalisi arusaadavalt kaaluma kõiki võimalusi, et hakkama saada. Tiketa otsustas, et nende jaoks on sobiv lahendus müümine. Seoses käibe drastilise vähenemisega ei vajanud tehing seekord konkurentsikontrolli, mis kiirendas tehingut oluliselt, kuna tavaliselt kaasneb Leedus sellega pikk ja tülikas menetlus. Meie kliendid olid õigel ajal õiges kohas piisavate vahenditega, et tehing läbi viia."