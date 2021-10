Uued investeeringud kergitasid EfTENi müügitulu ning kasumit

2021. aasta III kvartali müügitulu oli kokku 3,458 miljonit eurot, kasvades aastaga 22%. Müügitulu kasv on tulnud 68% osas tänu uutele soetustele, milleks on Ramygalos logistikahoone, Rutkausko büroohoone ja Pirita hooldekodu ning 32% osas on müügitulu kasvanud seoses eelmisel aastal üürnikele antud Covid-19 ajutiste allahindluste lõppemisega ning ka vakantsete pindade väljaüürimisega, kirjutab ettevõte.