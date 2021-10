Arco Vara sai kvartaliga kõik enda korterid eelmüüdud

“Hetkel on Arco Varal ehituses Kodulahe IV ja V etapi majad Merimetsas,” rääkis Niinemäe, kelle sõnul vormistati valmivast 72 korterist viimase viie vaba korteri eelmüügid just kolmandas kvartalis. “Seega on grupp Kodulahe projektist garanteerinud endale 2022. aastasse müügitulu 12 miljonit eurot. Ehituse kulg ja eelarve on graafikus.”