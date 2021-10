Tallink jõudis üllatusliku kasumini

LHV ega Enlight Researchi analüütikud eesolevast kvartalist kasumit ei oodanud, kuid märkisid samas, et selle prognoosimine on keeruline.

"Jah, kasum oli oluliselt parem kui ootasime. Meie prognoos nägi III kvartalis ette 16,5 miljoni eurost puhaskahjumit, kuid tuli 5,5 miljoni eurone puhaskasum," märkis analüüsimaja Enlight Researchi analüütik Mattias Wallander. Tema sõnul on julgustav, et restoranide ja poodide ning piletimüük oli üle ootuste.

„Hoolimata kõrgetest kütusehindadest ja jätkuvatest koroonapandeemia mõjudest kogu majandussektorile ja meie ettevõttele, on mul hea meel, et meil on õnnestunud teenida esimest korda kvartaalset kasumit alates koroonapandeemia algusest,” ütles Tallinki juht Paavo Nõgene. ”See tulemus on esimene valguskiir viimase pooleteise aasta jooksul, mil ettevõtte kogukahjum on kokku ulatunud üle 151 miljoni euro,” ütles Nõgene.