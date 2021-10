FOTOD | Selver avab IKEA kaubamaja kõrval hiiglasliku hüpermarketi

„Läbi aastate on Selveri keti trump turuosa hoidmisel ja kasvatamisel olnud väga head kaupluste asukohad. Hüpermarket IKEA kaubanduskeskuse kõrval on üks järgmine töövõit, millest saab keti üks olulisimaid kauplusi. Selveril on suur au luua kaubanduslik sümbioos koos teiste kõrgelt hinnatud kaubandusettevõtetega, mille kauplused IKEA kaubanduspargis uksed avavad,“ ütleb Selver AS-i juhatuse liige Kristi Lomp.

Selveri hüpermarketit arendava OÜ Tallinn Retail Park Developmenti emafirma UAB VPH direktor ja partner Barry Nabuurs selgitab: „Meil on hea meel, et sõlmisime Selveriga esimese rendilepingu meie kavandatavas kaubanduspargis IKEA kaubamaja kõrval. Selver on üks peamisi ankruid meie kavas tuua IKEA kõrvale sünergilisi jaemüüjaid. Arhitektuurilised plaanid kaubanduspargist on lõpusirgel – teeme need avalikuks koos pargi nimega uuel aastal.“