Päikeseparkide ehitaja: taastuvenergia arengule on tekkinud pudelikael

Smarteconi juht nendib, et tänases olukorras peaksid Eesti võrguettevõtted suhtlema kolleegidega teistest riikidest. Heaks näiteks on Saksamaa võrguettevõtted, kus on olemas head praktikad energiatootmise efektiivistamiseks. Leida tuleb paremad ja kiiremad lahendused, mitte takerduda pikaajalisse bürokraatsiasse, mis ei too lõpuks ei leevendusi ega lahendusi ei tarbijatele ega ka energiatootjatele.