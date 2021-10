Maailmapanga eksperdid: Eestil on vaja tõhustada jäätmete käitlust

Maailmapanga uurijad leidsid, et biojäätmete osas on samuti võimalik ringlussevõttu suurendada, kogudes senisest enam köögi- ja sööklajäätmeid kodumajapidamiste juurest ning aia- ja haljastujäätmeid jäätmejaamades. Kui inimesed eraldaks kodus biojäätmed ülejäänud prügist ja neist toodetaks uusi tooteid, tõuseks olmejäätmete ringlussevõtu määr hinnanguliselt kuni 14%. Senisest enam tuleb rõhku panna ka jäätmetekke vähendamisele ning suur- ja tekstiilijäätmete eraldi kogumisele.

Vajaliku ringlussevõtu taseme saavutamiseks kasutas Maailmapank mudeleid ning välja pakuti neli võimalikku liigiti kogumise stsenaariumi ringlussevõtu suurendamiseks. „Liigiti kogumise edendamine ja erinevate kogumissüsteemide hinnanguline maksumus on senistes aruteludes jäätmevaldkonna huvipooltega olnud teravaks arutelukohaks. Mul on hea meel, et Maailmapanga ekspertide töö tulemusena on meil nüüd asjakohased hinnangud olemas,“ nentis keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Sigrid Soomlais. Maailmapanga uuringu kohaselt jäävad pakutud stsenaariumide aastased ülalpidamise kulud ligi 90 mln euro ümber. Kõige kulukam on aga jätkata senise ebaefektiivse süsteemiga.