4 aastaga 1200 poodi ja kauplust – kuidas võitis Eesti üks suurimaid makselahenduste pakkujaid, ESTO, oma partnerite usalduse?

ESTO kaasasutaja ja partnersuhete juhi Martin Ustaali sõnul on lisaks Goldtimele veelgi häid näiteid, kuidas paindlike makselahendustega müüki kasvatada. Eesti suurim e-pood Kaup24 pakub SLICE makseviisi ESTO abiga juba mitmendat aastat. “Kaup24 SLICE 3-osaline makseviis on tõstnud keskmise ostukorvi väärtust mitukümmend protsenti ja konversioonimäära e-poe kassas ning meie pikaaegne koostöö on hea näide sellest kuidas e-ostlejad innovaatilisi lahendusi vastu võtavad,” lisades, et „Tegemist on Eesti suurimate pangalinkide kõrval ühe populaarseima makseviisiga.“