Puuetega inimeste sotsiaalmajad lagunevad ja hallitavad. Riik on abitu

Laguneva fassaadiga maja olukord muutub iga päevaga üha kriitilisemaks. Loodus võtab betoonseinu üle ja elektriseadmed kohtuvad niiskusega. Just sellises kriitilise seisuga majas tegutseb Põhja-Eesti pimedate ühing (PPÜ) juba kümmekond aastat. Remondiks vajalikku rahasüsti ei paista senini kuskilt.

1955. aastal valmis nägemispuudega inimestele maja, mille eesmärk oli võimaldada kohta, kus üksteise jaoks olemas olla ja ühiselt tegutseda. Maja käiakse tegelikult siiani, kuid seal on iga päevaga üha keerulisem askeldada, sest hoonel on palju puudujääke. „Talvel maksame kütte eest nii et mühiseb,” ütleb pimedate ühingu tegevjuht Helen Künnap. Ta nendib, et puudu on korralik ventilatsioonisüsteem, pooleldi valminud elektrisüsteemi lõpetamine seisab ja päästeameti voolikusüsteemi kordategemise ettekirjutusest ei suudeta seal isegi mõelda.