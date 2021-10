Valitsus alustab Eesti suurima teedeala ekspertiisibüroo erastamisega

„Teede Tehnokeskus on üle 50 aasta osutanud teetaristu valdkonnas insener-tehnilisi teenuseid ning aidanud riigil luua teadmist ja uusi lahendusi teetaristu arendamisel ja haldamisel, et meie teed oleksid kvaliteetsemad ja liiklus ohutum. Näiteks on nad viimastel aastatel koos endise Maanteeameti ja Lux Expressiga paigaldanud bussidele andureid, et mõõta reaalajas teeolusid. Lisaks on nad aidanud arendada 3D prinditud mini-ilmajaamu, millest 16 on Tallinna tänavatel ja 5 Rakveres,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.