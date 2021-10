Kriis õlletootjat ei heiduta: müügitulu kasvas aastaga oodatust paremini

Carlsberg Grupi tegevjuhi Cees 't Harti sõnul on kontsern kolmanda kvartali müügitulu ja -mahtudega rahul, arvestades et orgaaniline kasv ulatus kvartali lõikes seitsme ja üheksa kuuga 8,6 protsendini.

"Ehkki COVID-19 pandeemia mõjutab kahjuks jätkuvalt väga tugevalt paljusid turgusid, on julgustav näha, et paljud Euroopa turud on taastumas ning inimesed saavad taas sotsialiseeruda ja toitlustus-meelelahutusasutustesse naasta," lausus 't Hart. "Võime olla väga rahul sellega, kuidas meie äritegevus on viimase 18 kuu väljakutsetega toime tulnud."