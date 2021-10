8 müüti elektriautode kohta

Vastupidi! Elektriauto liigub ülimalt hästi – kiirendus on kohene ja võrreldes tavalise sisepõlemismootoriga oluliselt äkilisem, sest elektrimootor annab kiirenduse hetkel suure lisajõu. Näiteks KIA lipulaev EV6 kiirendab nullist saja kilomeetrini tunnis kõigest 4,5 sekundiga. Seitse aastat tootmises olnud e-Niro mootor aga kiirendab sajani 7,8 sekundiga. Kuna uuematel elektriautodel on aku integreeritud masina põhja alla, on auto raskuskese madalamal, andes parema juhitavuse ja jättes rohkem ruumi sõitjatele salongis. Sellise masinaga on rõõm kurve võtta, sest see püsib väga hästi teel. Lisaks tekitab elektriauto hasarti, sest genereerib näiteks mäest alla sõites energiat akusse tagasi. Sama efekt on ka pidurdamisel. On oluline märkida, et piduriklotsidele langeb väga väike osa pidurdustööst, mille tõttu piduriklotsid kuluvad palju vähem kui sisepõlemismootoriga autodel. Elektriautode korral tehakse suur osa pidurdustööst ära tagurpidi tööle pandud elektrimootoriga.

Elektriautod on Põhjamaades väga levinud ja keegi ei kurda, et akud nende kliimas vastu ei pea. Jah, kindlasti võtab elektriauto talvel elektrienergiat rohkem kui suviti, kuid ka sisepõlemismootoriga autodel on kütusekulu talvel suurem. Tegelikult on talveperioodil elektriautodel väga palju eeliseid sisepõlemismootoriga autode ees. Näiteks salongiküte hakkab sooja andma juba vähem kui minutiga. Seevastu sisepõlemismootoriga autodel tuleb mõned kilomeetrid sõita, enne kui mootor soojaks saab ja alles siis salongi kütma hakkab. Teiseks suureks eeliseks on elektriautode kohene käivitumine igasuguses pakases, samas kui diisliautode puhul on hästi teada, et suuremate miinuskraadide korral võivad esineda käivitumismured ja seda eriti siis, kui paagis peaks olema suvine diislikütus.

Kindlasti ei saa öelda, et Eesti inimesed vähem keskkonnateadlikud oleksid! Tõsi, eelmisel aastal olid näiteks Norras 54 protsenti müüdud uutest autodest elektrisõidukid ja aastaks 2025 on norralased seadnud eesmärgiks jõuda uute autode osas nullemissioonini. Aga Norras on samas sisepõlemismootoriga autode aktsiis nii kõrge, et elektriauto omamiskulud on soodsamad. Samuti on neil olnud palju soodustusi, et panna inimesi eelistama elektriautot. Jah, ka meil on soodustusena hetkel näiteks Tallinna kesklinnas süsinikdioksiidivaba heitgaasiga autode parkimine tasuta ja aeg-ajalt toetab riik elektriautode müüki ka rahaliselt, aga need ei ole ostuks piisavalt mõjukad tegurid. Tegelikkuses hakkavad elektriautosid turule tooma hoopis Euroopa Liidus kehtestatud CO2 normid, mis peavad aastaks 2050 tagama Euroopa Liidus kliimaneutraalsuse. See tähendab, et ühe tootja kohta kehtestatakse CO2 piirnorm aasta jooksul Euroopa Liidus registreeritud autode kohta. Sellel aastal on see norm 95 g CO2/km. Kui mõelda, kui paljudel sisepõlemismootoriga autodel on CO2 emissioon alla 95 g CO2/km, siis näeme, et neid pole väga palju. Muide, siia sisse ei mahu ka tavalised hübriidid. Iga ületatud grammi kohta on trahv väga suur. See tähendab, et autotootjad hakkavad tootma enam madalama emissiooniga ja elektrimootoriga autosid. Seda näeme juba praegu paljude automüüjate hinnakirju vaadates. Pakun, et juba nelja aasta pärast on olukord, kus tegelikult tarbijal pole enam väga laia valikut sisepõlemismootoriga autodest ja üha enam tekib valikusse elektrimootoriga autosid, sealhulgas ka pistikhübriide.