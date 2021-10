Shiba Inu coin'i väärtus on aastaga tõusnud 8500 korda

Tegemist on Ethereumil põhineva alternatiiviga dogecoin'ile. Shiba Inu coin on nimetanud end dogecoin'i tapjaks ja viimase kuu ajaga on ta jõudnud väga lähedale dogecoin'i turuväärtusele, milleks on 40,3 miljardit dollarit. Oktoobris on krüptomünt kerkinud 710%.

Peamiselt võib krüptomündi hinnatõusu taga näha spekulatsiooni, ütles krüptoplatvormi AAX esindaja Bloombergile. Tema sõnul võib oodata, et SHIBi kõrvale kerkivad teised projektid ning münt kaotab mingil hetkel enda väärtust.

Shiba Inu coin sai alguse 2020. aasta augustis ning selle asutaja on anonüümne, kes kasutab nime Ryoshi, vahendab CNBC. Krüptovaluuta nimi on inspireeritud Shiba Inu koeratõust.

Tegemist on memecoin'iga ehk see krüptovaluuta põhineb meemil või loodi naljana. Kõige tuntum memecoin on dogecoin, mis põhineb samuti Shiba Inu koeratõul ning on seotud meemiga.

Miks on Shiba Inu coin sellise ulmelise tõusu teinud? Suuresti tänu petitsioonile saidil change.org, mis on kogunud enam kui 300 000 allkirja, nõudes, et Robinhood oleks esimene traditsioonile maakler, kes müüb Shiba Inu coin'i. Mai kuus annetas Ethereumi asutaja Vitalik Buterin 50 triljonit Shiba Inu coin'i (tollal umbes 1 miljardi dollari väärtuses) krüptopõhisele COVID-19 abifondile Indias, vahendab Business Insider.

Kui palju maksab üks Shiba Inu coin? 0.00006678 dollarit ja ringluses on 589.7 triljonit Shiba Inu Coini, vahendab Coinbase.