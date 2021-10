KUULA SAADET | Tööelu #19: Eesti erameditsiini lipulaev Qvalitas digitaalsetest lahendustest ja meeskonnatööst

„Ma ei pelga öelda, et meil töötavad Eesti parimad spetsialistid. Meie arstikeskuste kõige olulisem väärtus on kindlasti see, et arstidel, õdedel ja teenindaval personalil on meie juures hea, mugav ja turvaline töötada. Qvalitas Arstikeskuse eesmärk on kvaliteeti luua nii meie juures töötavale personalile kui ka meid külastavale patsiendile,” räägib Qvalitas Arstikeskuse personalijuht Kätriin Kade.