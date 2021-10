Tallinnas avati Põhja- ja Ida-Euroopa ainus asfaldisse mõeldud plastikgraanuleid tootev tehas

Plastikjäätmetest graanulid sulatatakse asfaltsegu sisse nii kõrgel temperatuuril, et plastik seguneb ühtlaselt ning ei teki kahjulikke mikroplastkiude. TalTechi teadlased on kinnitanud, et 3% on Eesti teedele kogus, mille puhul teede kvaliteet säilib, samas aitab see hoida keskkonda. Kui asfaldi kasutusiga saab läbi, annab teematerjali ümber töödelda ning teedeehituses uuesti kasutada.