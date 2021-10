Tallinna Vee juhatus saab kolmanda liikme

Tarvi Thombergil on pikaajaline juhatuse liikme kogemus erinevatest infrastruktuuri- ja tehnoloogiaettevõtetest, kirjutab Tallinna Vesi. Ta on olnud nii Eesti suurima võrguettevõtte Elektrilevi kui ka tootmistehnoloogiat arendava ettevõtte Enefit Outotec Technology juhatuse liige ja ka viimase tegevjuht. Alates 2021. aasta jaanuarist on ta tehnoloogiaettevõtte Bercman Technologies nõukogu liige.

„Suur rõõm on tervitada meeskonnas pikaajalise juhtimiskogemusega Tarvi Thombergi. Tarvi tugevad tehnilised teadmised ja kogemus nii tootmisüksuste rajamisel ja käitamisel kui ka erinevate äriprotsesside ja IT-süsteemide arendamisel toetavad igakülgselt Tallinna Vee laiemate eesmärkide saavutamist,“ sõnas Tallinna Vee nõukogu esimees ja energiakontserni Utilitas juht Priit Koit.

Tarvi on omandanud tehnilise hariduse ja arendanud end juhtimisvaldkonnas. Tal on magistrikraad Tallinna tehnikaülikoolist elektroenergeetika erialal, lisaks on ta läbinud London Business Schoolis juhtide arendusprogrammi ja Estonian Business Schoolis juhtidele suunatud MBA programmi.

„Tallinna Vesi on olulise mõjuga avalik ettevõte ja usun, et koos meeskonnaga saan anda oma panuse inimeste elu paremaks muutmisse läbi teenuste ja teeninduse arendamise ning keskkonnahoiu. Ühtlasi oli minu jaoks oluline avatud ja teotahteline meeskond, kellega on olnud rõõm kokku puutuda,“ sõnas Tarvi Thomberg.

Alates 25.03.2021 oli ASi Tallinna Vesi juhatus kaheliikmeline tulenevalt nimetatud kuupäevani ametis olnud tegevjuhi tagasi kutsumisest. Senise tegevjuhi juhatusest tagasikutsumine oli seotud United Utilities (Tallinn) B.V. osaluse müügiga ettevõttes Tallinna Linnale ja OÜ-le Utilitas.

Edaspidi on AS Tallinna Vesi 3-liikmeline, kuhu kuuluvad ettevõtte tegevjuht Aleksandr Timofejev, finantsdirektor Kristi Ojakäär ja varahaldusdirektor Tarvi Thomberg.

Tarvi Thomberg ei oma AS Tallinna Vesi aktsiaid.