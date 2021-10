Investor Jaak Roosaare soovitus väikelaenu võtnud investorile: kõigepealt maksa väikelaenud ning üksikaktsiaid vaata kõige viimasena

Investeerimiseks võttis ta ühtlasi 10 000 euro suuruse väikelaenu ning lisaks on tal veel 44% intressiga väikelaen LHVst. “Igaljuhul jääksin miinusesse veel 3000 kui kõik maha parseldaksin,” kirjeldas ta enda olukorda. “Oleks enne raamatuid lugenud ja siis ei oleks laenu võtnud,” märkis ta. Mida sellises olukorras teha, uuris ta tuntud investorilt Jaak Roosaarelt.

Loo moraal on Roosaare sõnul see, et enne üksikaktsiate ostmist laenuraha eest tasub investeerida mõned tunnid lugemisse, olgu selleks siis Rikkaks saamise õpik, Aktsiatega rikkaks saamise õpik 2.0 või mõni muu investeerimisalane raamat, näiteks Kristi Saare Kuidas alustada investeerimisega või mõni Seppo Saario raamat, kirjutas ta enda Facebooki seinal.