Tuntud õlletootja müüs oodatust vähem. Pettumust valmistas ka Euroopa kehv suveilm

Enim on mõjutanud neid Vietnami lukku minek, mis on nende üks kolmest suurimast tootmisturust. Linna sulgemise piirangud hakkasid sel kuul leevenema, kuid baarid jäävad endiselt suletuks. Siiski on Heinekeni tegevjuht Dolf van den Brink veendumusel, et Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas nähakse taastumise märke.