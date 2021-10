Kauplused enam maskita kliente ei teeninda ning erandeid ei tehta. Loodetakse klientide mõistlikkusele

Sellega täidab Selver kommunikatsioonijuhi Rivo Veski sõnul vastutustundliku ettevõttena seadust, kaitstes ühtlasi sellega oma töötajaid ja kliente. “Maskita kliente teenindavaid ettevõtteid ootavad trahvid, samuti inimesi, kes riiklikult kehtestatud nõudeid eiravad. Siin ei ole midagi erandlikku ja sama teevad kõik teised Eesti teenindusettevõtted,” rääkis Veski.

Tema sõnul ei ole korralduse rakendamine töötajatele lihtne, kuid kaubandustöötajad on kaheaastases tervisekriisis karastunud. “Üldiselt ei ole Selveril probleeme klientedega, kes uutest korraldustest aru ei saa või neid ei täida. Oleme tänulikud meie klientide mõistvale suhtumisele,” lisas ta.

25. oktoobril kehtima hakanud piirangute mõjul on ka Maxima oma kommunikatsiooni veelgi tõhustanud ning andnud oma töötajatele selles osas selged juhised. “Sellest nädalast on Maxima kauplustes üle Eesti üleval sildid, et teenindame ainult maski kandvaid kliente. Samuti juhitakse sellele tähelepanu Maxima kaupluste siseraadios,” kommenteeris Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Tiia Schapel, kelel sõnul on suuremates kauplustes esmaspäevast ka turvamehed, kes juhivad nõudele tähelepanu ning jagavad klientidele tasuta maske.

Seda, et kliendid kannaksid maski, jälgivad teisedki müügisaalis viibivad kaupluse töötajad. Kui klient siiski keeldub maski kandmisest, on Maxima kaupluse teenindajal õigus teenuse osutamisest keelduda. “Kindlasti võivad sellised olukorrad tekitada lisapinget, kuid loodame siiralt, et inimesed siiski käituvad mõistlikult,” lisas Schapel, kelle hinnangul on enamasti kliendid väga mõistlikud ning ligemale 95% klientidest maski ka kannab.

Sarnaselt teistele kaupluskettidele käitub ka Rimi. Kommunikatsioonispetsialisti Teet Koljali sõnul tehakse kõik, et info valitsuse korralduste kohta klientideni jõuaks. Selleks on kauplustes vastavasisulised sildid ja siseraadio klipid, et klientidele meeldetuletusi teha.