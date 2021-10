Eetrist võeti maha ülemaailmset tormi tekitanud John Lewise reklaam

27. oktoobril tõmmatigi reklaamile pidurit ning see kadus eetrist. Miks täpsemalt? Sest Financial Conduct Authority (FCA) otsustas, et John Lewis eksitab tarbijat. Nad pakuvad kindlustust õnnetuse läbi rikutud kodule, kuid reklaamis ei ole tegu õnnetuse, vaid pigem tahtliku tegevusega. Lisaks avaldati kartust, et klipp võib õhutada lapsi nähtut imiteerima.