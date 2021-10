Kuidas uuendada ettevõtte seadmeparki ja säästa raha?

Kallim, aga odavam

Ehkki tuntud tootjate kvaliteetsed arvutid on kohe välja ostes kallimad, tasub ettevõttesse arvutite soetamisel vaadata ostuhinnast kaugemale ning võtta arvesse ka haldus- ja hoolduskulusid. Teisisõnu tuleks arvestada kogukuluga – nii lühikeses kui pikas perspektiivis seadme elukaare jooksul esinevate kuludega.

„Hiljutisest Forresteri uuringust selgus, et kui võtta arvesse kolme aasta riist- ja tarkvarakulud, on seadme kogukulu Maci arvutite puhul ligi 50 eurot väiksem kui võrdväärse PC puhul – hoolimata sellest, et Maci ostuhind on 560 euro võrra kallim kui sarnasel keskklassi äriarvutil,“ rõhutab Apple’i riistvarasüsteemide insener Andrei Mikhailov. „Võrreldes sarnase funktsionaalsusega seadmetega on ostuhind sama, ent hoolduskulu soodsam, seega on sääst pikas perspektiivis veelgi suurem.“

Ta lisab, et seadmeid valides võiksid ettevõtted arvesse võtta ka seadmete jääkväärtust ehk seda, mis on seadme turuhind sel hetkel, kui on aeg see maha müüa. Üldiselt vahetavad ettevõtted seadmeid iga kolme kuni viie aasta tagant – sellises vanuses Apple’i seadmete väärtus on märgavalt kõrgem kui teiste tootjate sarnastel seadmetel. Lisaks ostavad mõned pakkujad kasutatud arvutid ise tagasi, nii ei pea ettevõtted seepärast muretsema ja saavad oma kulusid kergemini planeerida.

Kvaliteetsemad seadmed sama kuutasu eest

Telia ärikliendi kaubamüügi ja finantseerimise juhi ning Green IT tegevjuhi Erik Ellami sõnul annab seadme kõrgem jääkväärtus täiendava eelise neile, kes otsustavad seadmed rentida, mitte välja osta. „Seadmete kõrgem jääkväärtus võimaldab meil pakkuda kliendile soodsamaid kuumakseid,“ selgitab Ellam. „Ent oluline on silmas pidada, et kõigi tootjate seadmete väärtus ei säili võrdväärselt – tuntumate kaubamärkide puhul kipub jääkväärtus olema kõrgem.“