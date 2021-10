Facebook võtab uue nime: maailma suurimat ühismeediaplatvormi haldab edaspidi ettevõte nimega Meta

Tegevjuht Mark Zuckerberg teatas esmakordselt avalikult juulis, et ta soovib, et Facebookist saaks lõpuks "metaversumi ettevõte". Eelmisel nädalal teatas firma, et palkab 10 000 inimest üle Euroopa spetsiaalselt selleks üleminekuks.

Misasi üldse on nn metaversum? Nii nimetatakse põhimõtteliselt virtuaalset ruumi, kus inimesed saavad digitaalselt suhelda. Facebooki peamine ühismeediarakendus - Facebook ise - eksisteeriks uue kaubamärgi all, nagu ka ülejäänud ettevõtte tooted, nagu näiteks WhatsApp ja Instagram. See skeem meenutab Google'it, maailma enimkasutatud otsingumootor Google ja tuntuim videoportaal YouTube tegutsevad samuti ühise nime Alphabet all.