Ekspress Grupi kvartalikasum kerkis poole võrra

„Reklaamikliendid on olukorraga kohanenud ja reklaamiäri kasv kõikides riikides näitab, et suurem osa ettevõtteid on suutnud muutuda digitaalsemaks, avanud või kohandanud oma kauplemisviisid e-kanalitele ning reklaamivajadus on taastunud. Digitellimuste juurdekasv tuleb peamiselt uute klientide arvelt ja näitab, et me kõnetame järjest enam ka neid lugejaid, kes siiani pole olnud kontserni toodete tellijad,” ütles Rüütsalu. Lisaks on kontsern enda sõnul suutud pikemalt hoida olemasolevaid digitellijaid, vähendades tellimusest loobujate osakaalu ja suurendades keskmist tellimuse eluiga.