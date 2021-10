Kaubanduse kindel tulevik? Eesti esimene mugavuspoe ettevõte võimaldab tasuda toodete eest bitcoinidega

Bitcoin on virtuaalne valuuta, mis võimaldab inimestel igal ajal erinevatest kohtadest teenuste ja toodete eest maksta. "Kahjuks on meil Eestis ainult üksikud ettevõtted, kes on valmis bitcoini igapäevaellu integreerima. Me soovime sellel alal teistele eeskujuks olla," põhjendas bitcoinidega ostmise valikut Bloomi asutaja Leonard-Ethan Vellend.

Vellend lisas, et näiteks Tõnismäe poe klientide seas on palju IT-taustaga inimesi, kes kõik tunnevad huvi krüpto vastu. Bitcoini said nad oma poodi integreeritud 27. oktoobril ning mõni klient on ka juba katsetamas käinud. Vellendi sõnul väga sellisest võimalusest veel ei teata, kuid kui selline maksmine muutub rohkem ühiskonna osaks, siis on ta kindel, et kümnendeid makseid tulebki bitcoinis.