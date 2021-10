Kuidas sisustada kontorit nii, et see vastab muutunud ootustele?

Elke Mööbel

Kuigi kodukontor on tulnud, et jääda, on paljud ettevõtted huvitatud sellest, et töötajad kasvõi osaliseltki füüsilises kontoris tööd saaksid teha – seda nii meeskonnatunde tugevdamiseks kui ka omavahelise suhtluse kiirendamiseks. See on kaasa toonud olukorra, kus senine kontoriplaneering ei vasta enam muutunud aja muutunud ootustele. Täna on ülioluline teha kontor selliseks, kus töötajad ennast turvaliselt ja mugavalt tunnevad. Kuid millest kontori sisustamisel või sisustuse värskendamisel lähtuda ning millest alustada?