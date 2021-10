Baltic Horizon Fund maksab investoritele 2 miljonit eurot

Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1.63% ulatuses fondi 2021. aasta kolmanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 2,03 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,017 eurot.