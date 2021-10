Logistikakriis annab Eesti majandusele uued võimalused

Kulude suurenemine ja kallid rohepöördelahendused tõstavad logistikateenuste hindu. Ent Eesti majanduse jaoks on muutused positiivsed, ütleb Euroopa suurima parvlaevafirma Eesti juht.

Kui reisijateveole keskendunud kohalik suurim laevandusfirma Tallink pidi koroonapiirangute ajal oma Eesti-Rootsi liinid seisma panema, siis DFDS-i liin Paldiskist Kapellskäri sai üles enneolematu hoo. DFDS-i Eesti juht Peeter Ojasaar ütleb intervjuus, et Eesti majandusel on võimalik maailma koroona- ja logistikakriisist tugevamana välja tulla. Eelkõige on see võimalus Eesti tööstusele, aga seeläbi ka kogu Eesti logistikasektorile.