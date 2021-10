Bensiinijaama mugavuspoed maskita kliente ei teeninda. Vajadusel jagatakse klientidele tasuta maske

Circle K Eesti kaubandusdirektor Diana Veigel juhib tähelepanu, et ka kõikides teenindusjaamades on maski kandmine kohutuslik. Sama rõhutab ka Olerex. "Koroonaviiruse levikut on vaja kiiresti pidurdada ning meie meelest on vaktsineerimine selleks kõige tõhusam meede," tõdes Veigel.