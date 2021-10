Volvo aktsia alustas esimest börsipäeva suure tõusuga

Volvo Car AB IPO hind oli 53 SEK ja IPO suuruseks oli 20 miljardit Rootsi krooni (2 miljardit eurot), mis teeb sellest ühe selle aasta suurima Euroopa IPO. Tegemist on Rootsi suurima IPO-ga pärast telekommunikatsiooni operaatori Telia Company AB börsile tulekut aastal 2000. Volvo IPO käigus lisandus ettevõttele üle 200 000 uue aktsionäri ning aktsiad noteeriti Stockholmi börsil.

Volvo IPO pole just kõige kergem olnud. Rootslased on olnud kriitilised Hiina suuromanike suhtes ning Hiina omanikud olid sunnitud vahetama enda eelisaktsiaid lihtaktsiateks. Lisaks hinnastati aktsia hinnavahemiku alumisse otsa.

Ettevõte on lubanud, et aastaks 2025 on 50% kogutoodangust elektriautod. Volvo Cars omab 49,5% suurust osa elektriautotootjast Polestar.