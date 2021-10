Ebameeldivast suhtumisest pääsenud kohvikud: vaktsiinipassita inimesed kohvikusse ei tulegi

"Tundub, et meie kliendid on viisakad ja mõistvad inimesed," ütleb Faehlmanni kohviku esindaja Monica Kitsing. Tema sõnul on praegu rahulik aeg, kuid nendib, et rahulolu võib olla tingitud koolivaheajast.

"Üleüldiselt on väga vähe kliente, kellel pole seda näidata. Seega tundub, et need inimesed, kellel pole vaktsiinipassi, lihtsalt kohvikusse ei tulegi," märgib Kitsing.

Sama arvab ka Nurri kassikohviku asutaja Helen Jõudna. Ta tõdeb, et ebakindluse tõttu on mindud üle uutele lahtiolekuaegadele – neljapäevast pühapäevani. Seni on töötajad ja enamik kliente suhtunud piirangutesse mõistvalt.

"Koroonapassi kontrollimine küll võtab lisaaega, aga kliendid on olnud siiski koostööaltid, nii et meie tüdrukud ei karda uksel dokumente küsida. Praegu on küll ebamugav see, et peame hakkama ka maski kandmist kontrollima. Süüa ju maskiga ei saa," tõdeb Jõudna.