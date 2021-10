Šiauliai panga kasum kerkis aastaga 22%

“Riigi majanduslik aktiivsus ja kerkinud finantseerimisnõudlus paistab välja ka kvartalitulemustes,” ütles Šiauliai Bankase tegevjuht Vytautas Sinius. Ettevõtete finantseerimisportfell kasvab, eraklientide huvi eluasemelaenude vastu on jätkuvalt suur ning samuti kasvab nõudlus kortermajade finantseerimise vastu, märkis juht. Kolmas kvartal oli juhi sõnul tähtis ka sellepoolest, et võlakirjade emiteerimisega tehti esimene samm rahvusvahelisel võlakirjaturul.

Kolmandas kvartalis teenis pank 16,3 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 22% rohkem kui aasta tagasi. Üheksa kuuga on pank teeninud 44,2 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 29% rohkem kui eelmisel aastal. Pank lisas, et digikanalite kasutajate arv on kasvanud tänu internetipangas ja mobiiliäpis saadaolevatele teenustele.