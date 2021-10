Oksjon läbi: Harjumaale kerkib kaubanduskeskus. Krundi eest makstakse üle poole miljoni euro

Puki sõnul lasti kinnisvarabürool hinnata krundi väärtus, milleks sai 103 000 eurot. See määrati ka alghinnaks. "See, et hind nii üles läks oli meile üllatus. Oleme väga rahul ja kindlasti ületas hind ootuseid. Tulemus näitab, miks on nutikas korraldada enampakkumisi," ütleb Pukk.