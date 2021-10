Üleostmine on täies hoos? Lidli tööle kandideerijate seas on ka teiste jaekettide töötajaid

"Huvi meie pakutavate töökohtade vastu on olnud rõõmustavalt suur," kommenteeris olukorda Lidli kommunikatsioonijuht Katrin Seppel. Esimeste intervjuudega on ka juba alustatud, kuid värbamine veel kestab.

Seppeli sõnul võtavad kandidaadid nende palgapakkumist hästi vastu. "Paljude jaoks on olnud positiivne üllatus, et iga-aastane palgatõus on poetöötajaile garanteeritud, samuti tuntakse suurt huvi täiendava tervisekindlustuse vastu, mida me pakume alatest esimesest tööpäevast," sõnas Seppel.