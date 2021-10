Mihkel Nestor: pensioniraha kulutatud, mis edasi?

Muuhulgas on USA ja Euroopa kaubavoogude tasakaalustamatus tekitanud tõelise logistikakriisi, kus merekonteinerid kipuvad kuhjuma USA sadamatesse. Vabade konteinerite defitsiit on tekitanud olukorra, kus paljud Eesti jaekaubandusettevõtete tellimused pole õigeks ajaks kohale jõudnud või on vedu muutunud nii kalliks, et selle lõpphind tarbijatele juba üle jõu käiks. Konteinervedude hinda mõõtev Harpex indeks on tänaseks jõudnud 4000 USD tasemele, mis on 10 korda enam kui 2020. aasta keskel.

Pensioniraha on otsas, elu on muutunud kalliks ja kaupa napib. See paneb küsima, kas järgmisel aastal üldse mingist tarbimise kasvust saab rääkida. Vastus on, et saab ikka. Alustades defitsiidiga, siis ei ole pikaajaline kaupade puudujääk realistlik stsenaarium. Tööstus on täna tegemas suuri investeeringuid et nõudlusega kohaneda ja järgmise aasta jõulukinkide saadavuse üle vast üleliia muretsema ei pea. Inflatsiooni osas on arvamusi vastakaid, ent kui me täna räägime Eestis 6-7% hinnakasvust, siis selliste numbrite nägemine ka aasta pärast pole kuigi realistlik - põhjuseks juba ainuüksi kõrge võrdlusbaas. Küll on ohukohaks see, et energiahindade asemel võivad järgmise aasta inflatsiooni hakata vedama toiduainehinnad, mis mõjutavad negatiivselt ennekõike vaesemaid leibkondasid.