Kollaaž

Ärileht uuris pankadelt, mis saab siis, kui mingil põhjusel ei soovi klient nende panka kanda oma igakuist tulu, kuid laenu soovib võtta küll. Hullem on olukord, kui inimene ei ole pärast laenu võtmist pangaga rahul ning soovib igapäevaseid tegevusi teha mõnes teises finantsasutuses. On see lihtne või raske?