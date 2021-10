FOTOD | Koroonaviirusest olenemata müüsid Eesti tudengid järjepidevalt Ameerikas raamatuid

Kuke sõnul on erinevad uuringud näidanud, et pandeemia on paljudele koolilastele tekitanud õpilüngad ning eksperdid on võrrelnud koroona perioodi “suvevaheaja fenomeniga”, mil õpilased unustavad teatud osas koolis õpitu. “Tõenäoliselt on see ka üks põhjustest, miks lapsevanemad on täna oma laste hariduse pärast oluliselt rohkem mures ning otsivad erinevaid lahendusi, et lapsi kooliasjadega järele aidata,” selgitas ta.