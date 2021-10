FOTOD | Meditsiinitöötajate toetamine aina suureneb. Nende seas nii üksikisikuid, kui ka suurettevõtteid

Nädal tagasi toimus Vabaduse väljakul suur kogunemine, kus kogunesid ühekokku piirangute vastased. Sealhulgas sattus kriitika alla Vabaduse väljakul tegutsev Pizza Americana: nad olid sunnitud oma toidukoha sulgema, kuna teenindajatega käituti äärmiselt ebaviisakalt.

Seepeale tehti Facebooki grupis „Uhhuude ja Külahullude Entsüklopeedia" üleskutse saata haiglatesse toetuseks just Pizza Americana pitsasid. Kuivõrd erinevaid aktsioone on haiglatele varemgi tehtud, siis oli sündmus oluliselt taaskäivitamise ajendiks. Nii on nädala jooksul tulnud juurde hulga aktsioone, et toetada sel keerulisel perioodil meie tervishoiusüsteemis töötavaid inimesi.

Ettevõtja isiklik algatus

Üks neist on Tartus Pirogovi ja Zavoodi lokaali vedav ettevõtja Mario Pizzolante, kes tegi sotsiaalmeedias üleskutse osta haiglatöötajatele kohvi, teed ja šokolaadi. Esialgu võttis ta suunaks toetada üksnes Tartu Ülikooli kliinikumi, kuid raha hakkas nii usinalt voolama, et laiendas toetuseid ka Jõgeva, Põlva, Valga, Viljandi ja Narva haiglatele.

Pizzolante sõnul on ka kolm ettevõtet avaldanud soovi toetada tema ettevõtmist odavate hindadega. Üks firma on lubanud koguni tasuta asju anda. Ettevõtted avalikustab ta siis, kui kogumine on lõpule jõudnud.

Lõpp-punkt on plaanis panna selle nädalavahetusega. "Esmaspäevast hakkame asju ostma ja kahe päevaga viime laiali," sõnas Pizzolante Ärilehele. Neljapäevase seisuga oli raha kogutud ligi 11 674 eurot.

Aasta pereettevõte Nõo lihatööstus avaldas samuti toetust

Kolmapäeval teatas ka aasta pereettevõte Nõo lihatööstus, et soovib toetada Tartu Kliinikumi meditsiinitöötajaid. "Alati on nii hea ja turvaline tunne, kui saame meditsiinitöötajate abile loota. Harva mõtleme sellele, et ka meedikutel tuleb ükskord piir ette ning neil võiks hoopis endal abi vaja minna. Mõelgem rohkem "kuidas saan mina meie meditsiinitöötajatele abiks olla ja nende koormat vähendada?" ning tegutsegem vastavalt," kirjutasid nad oma sotsiaalmeedia postituses.