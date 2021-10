Bigbank: sissetulekute ja laenu samasse panka survestamine kahjustab konkurentsi ning kliendi huvisid

Nii kodu- kui ka tarbimislaenu võttes tasub Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul alati küsida pakkumised vähemalt kolmelt pangalt ja sealjuures hinnata ka kaasnevaid täiendavaid tingimusi. Ka Eestis on tema sõnul juhuseid, et pank annab laenu 30 aastaks, aga sellega kaasnev leping kehtib vaid viis aastat – peale mille lõppemist küsib pank uuesti lepingutasu ning võib ka intressimarginaali muuta. "On väga küsitav, kas klient saab sellisest asjade korraldusest lepingu sõlmimisel ikka täpselt aru ning kas see on tema suhtes õiglane," tõdes ta.