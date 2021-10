Hinnatud vegan kohvik sulgeb homsest uksed. "Jõud on otsas siin vihkamist kasvavas maailmas"

Nimelt teatas Maiste eile kohviku sotsiaalmeedias, et sulgevad jäädavalt oma uksed. "Ilmselgetel põhjustel on toitlustuses juba mõnda aega olnud keeruline. Viimasel ajal on see muutunud juba absurdselt võimatuks. Püüda arvestada pidevalt muutuvate ja täiesti ebastabiilsete "reeglitega" võttis meist viimase ning pani endi käest küsima: "Miks me seda teeme?"," nentis ta. Ta lisas, et on võidelnud enda hinnangul juba piisavalt kaua, kuid kuna reeglid muutuvad järjest absurdsemaks, siis on aeg käed üles tõsta ning valida vabadus.