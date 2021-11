Eesti IT-sektor peab palkama rohkem naisi. Viimase viie aastaga on Ukraina IT-s naisspetsialistide arv viiekordistunud

2020. aastal moodustasid naised Euroopa 2,7 miljonist IT -töötajast vaid 17%. Kõige vähem naisi on IT-sektoris EL-i riikidest hõivatud Lätis: neid on ligi 17 korda vähem kui meessoost kolleege.

„Paljud riigid otsivad uusi IT-spetsialiste, meelitavad ja mõtlevad välja erinevaid nippe välismaalastele. See on suur probleem nii Balti riikides kui ka Euroopas tervikuna. Turud arenevad, vajadus uute spetsialistide järele kasvab. Kust aga uusi IT-spetsialiste leida? Minu jaoks on vastus selge - peame kaasama sektorisse rohkem naisi, nagu tehakse Taanis ja Islandil. Eesti on hetkel õigel teel, mida ei saa öelda Läti kohta," ütleb Artem Umanets Ukrainas edukat äri ajavast Eesti ettevõttest RIA.com Marketplaces.

„Viimase viie aastaga on Ukraina IT-s naisspetsialistide arv viiekordistunud. Nüüd on selles riigis üle 200 000 IT-spetsialisti ja veerand neist on naised. See on umbes 50 000 inimest! Ukraina on võtnud hea kursi ja ma arvan, et paljud ELi riigid peavad temalt selles osas eeskuju võtma.