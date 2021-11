Elektrirataste tootja Ampler kaasas Hinrikuse ja Tamkivi juhtimisel 7,4 miljonit eurot

Investeerimisringi juhtisid Taavet Hinrikus ja Sten Tamkivi ning sellega liitusid teised Eesti tippinvestorid nagu Metaplanet, Ambient Sound Investments ja Ragnar Sass.

Saadud kapitali abil laieneb Ampler Saksamaalt edasi uutele välisturgudele Hollandisse ja Šveitsi, kus avatakse nii uued esinduspoed kui ka teeninduskeskused. Lisaks on ettevõttel plaanis uue CO2-neutraalse tehase avamine, mille tootmismahuks saab vähemalt 100 000 jalgratast aastas.

"Oma tehas on jätkuvalt meie oluline konkurentsieelis selleks, et pakkuda parimat linnas liiklemise kogemust kasutajasõbralike, usaldusväärsete ja jätkusuutlikult ehitatud kergete elektriratastega," ütles Ampler Bikes'i tegevjuht ja kaasasutaja Ardo Kaurit. "Oleme väga uhked, et alustame järgmist peatükki koos investorite ja ettevõtjatega, kellega meie väärtused ühtivad. Meil saab olema edukas ja pikaajaline koostöö, mis on kasulik nii kõigile aktsionäridele kui ka olemasolevatele ja tulevastele klientidele," lisas Kaurit.

Taavet Hinrikuse ja Sten Tamkivi investeerimisettevõtte Taavet+Sten visiooniks on edendada Euroopa ja sealhulgas Eesti tehnoloogiasektorit aastakümnete pikkuse vaatega. Ettevõte panustab omanike endi raha ja teadmistega, et toetada pikaajaliselt neid tegijaid, kes pakuvad vajalikke tulevikulahendusi. "Oleme koos Taavetiga – ettevõtjate ja juhtidena – firmasid ehitanud keskkoolist saadik ning õppinud, et enim väärtust saab tehnoloogiaga maailmale luua siis, kui suudad leidlikult lahendada mõne väga keerulise probleemi. Ampler liigub väga õiges suunas, et tagada meile puhtam planeet," ütles Sten Tamkivi.