„Odavamale hinnale me ei rõhu.” Eestlased korjavad päikesejaamade ehitusbuumi raha kokku Euroopast

„Kui tahad „mees ja koer” firmast olla suurem, siis tuleb välja minna,” ilmestab siinse turu väiksust Eesti päikeseelektri assotsiatsiooni juhataja Andres Meesak. Samal ajal tõdeb ta, et Eesti väikefirmade jaoks on suurtele välisturgudele sisenemise barjäärid väga kõrged. „Müts maha, kui nad seda suudavad,” ütleb Meesak.

Üks selliseid ettevõtteid on Solarstone OÜ, mis toodab katusesse integreeritavaid päikesepaneele ja pakub päikesekatuselahendusi. Ettevõtte kaasab just praegu kapitali, et selle abil teha otsustav pööre oma toote müügis üle Euroopa. Turundusjuht Maiko Kiis avaldab, et neil on plaanis lähisaastatel käive vähemalt 20-kordistada.