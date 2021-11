Keerulised ajad gaasiturul: Eesti Gaas jätkab hinnatõusuga

Möödunud nädala lõpus teatas Eesti Gaas oma klientidele, et alates esimesest detsembrist muutub maagaasi paindliku paketi müügihind. "Kindlasti ei jää see ainukeseks hinnatõusuks," nentis lugeja.

Eesti Gaasi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kersti Tumm kinnitas, et võrreldes novembrikuu hinnaga on tõus umbes 30%. Hinnatõusu põhjuseks on maagaasi hinna jätkunud kasv Euroopa gaasiturul, mis on tõstnud oluliselt sisseostuhinda kõigile gaasimüüjatele. "Eeldame gaasi hinnalangust eeloleval kevadel," lisas Tumm.