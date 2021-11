Tarneprobleemid halvendavad tööstussektori kasvuväljavaadet

Tarneprobleemid piiravad 25% ettevõtete tegevust ning see on viimase 23 aasta kõrgeim näitaja. Samas on tarneprobleemidega ettevõtete osakaal veidi vähenenud - kolmandas kvartalis oli selliseid ettevõtteid 29%.

Euroala töötleva tööstuse ostujuhtide indeks näitas oktoobris küll veel tugevat kasvu, kuid see on alates juunist nõrgenenud - jõudes viimase 16 kuu madalaima tasemeni.

Peamiseks kasvu piduriks on tarneprobleemid. Puudus on mitmetest tootmissisenditest, sealhulgas pooljuhtidest, ning see lööb kõige valusamat autotööstust. Kuna nõudlus on tugev, suunavad euroala ettevõtted oma kerkinud tootmishinnad tarbijatele. Samas, töökohti luuakse juurde ja hõive suureneb.