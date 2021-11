Eestlased on tarbimisotstarbel kõige aktiivsemad laenajad Baltikumis

Panga andmetel sõlmiti Eestis tänavu esimese üheksa kuuga 40% rohkem tarbijakrediidilepinguid kui eelmisel aastal ning lepingute koguarv on Baltikumi suurim. Leedus on kasv olnud 45%, samas kui Lätis anti tänavu 11% enam laene võrreldes mulluse aasta esimese üheksa kuuga.

Suurem osa laenuvõtjatest on umbes 1500-eurose sissetulekuga umbes 40-aastased kliendid ning kõige sagedamini on laenud seotud sooviga elutingimusi parandada või autot vahetada – need ostud on läbimõeldud ja tasakaalustatud.