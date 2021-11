Oktoobrist sai USA turul tänavuse aasta parim kuu

Suuresti toimus oktoobri tõus tänu kvartalitulemuste avalikustamisele. S&P 500 ettevõtetest suurimad tõusud tegid oktoobris Enphase Energy, mis tõusis 54%, Tesla, mis tõusis 43% ja Teradyne, kes tõusis 26%. Suuresti tänu USA suurfirmade väga edukale kolmandale kvartalile toimuski S&P 500 rekordiline hinnatõus.

Eelmise nädala neljapäevaks olid 244 S&P 500 ettevõtet enda kvartalitulemused teatanud ning 82% nendest ületasid Wall Streeti analüütikute ootuseid, vahendab Refinitiv

September oli aga S&P 500 jaoks aasta halvim kuu. Indeks kukkus 4,8% suuresti USA turul valitsevate probleemidele tõttu, tööjõu puudusest kuni kõrge inflatsiooni.

Aasta algusest on S&P 500 tõusnud 23%.

S&P 500 on börsiindeks, mille moodustavad 500 USA suurimat ettevõtet. Indeksi looja on finantsteenuseid pakkuv ettevõte Standard & Poor's (S&P). Indeks loodi aastal 1957. S&P 500 tootlust on 64 aastaga keskmiselt 10,5%.