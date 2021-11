Liidu juht: tööjõu puudusest on saanud Eesti suurim arengupidur. Lähiaastate rahvastikuprognoos on karm

Töökäte puudus on massiivne ja kimbutab riiki ning tööandjaid mitmest küljest. Äärmiselt karm ja bürokraatlik rändepoliitika kvoodisüsteem on Politsei- ja Piirivalveameti taotlustega ülekoormanud ja tööload ammenduvad sama päeva hommikul, kui taotlusi esitama saab hakata. Töötajaid napib kõigil tegevusaladel. Töötukassas on 2021. aasta esimese 9 kuu jooksul avaldatud rohkem vabu töökohti kui kunagi varem. Headel aegadel on pidevalt täitmata üle 10000 töökoha. See tähendab, et tegemata jääb vajalik töö ning riigil saamata maksutulu. Arvestades, et iga hõivatu toodab keskmiselt 47000 eurot lisandväärtust ja 23000 eurot maksutulu, jääb tänavu loomata 500 miljonit eurot lisandväärtust ja 230 miljonit eurot maksutulu ainult seetõttu, et me ei suuda vabu töökohta täita.

Riik on muutmas mitmeid välismaalaste Eestis töötamise ja õppimisega seotud seadusi. Tööandjatele teeb muret, kas plaanitavad muudatused on kooskõlas tegeliku olukorraga ning aitavad kaasa tööjõukriisi lahendamisele, sest töötajate nappusest on saanud peamine arengupidur. Tööandjate hinnangul ei ole ka Eestis kaugel olukord, kus ka elutähtsate teenuste kättesaadavus võib jääda tööjõupuuduse taha.

Tööandjate esimene eelistus on palgata kohalikke elanikke - see on lihtsam ja odavam ning seda kinnitab nii reaalne kogemus kui ka uuringud. Paraku on nii, et kuna kohapeal vajalikke inimesi ei leidu, tuleb otsida ja motiveerida siia tööle tulema inimesi kaugemalt. Kusjuures konkurents heade spetsialistide järele muutub järjest karmimaks, sest kogu Euroopa vaevleb töökäte puuduses.

Me ei pea Eestis leiutama uusi asju, mõistlik on õppida teiste riikide kogemusest. Näiteks on Luksemburgis ja Šveitsis ning teisteski Euroopa riikides, kus suur välismaalaste osakaal, sellegipoolest ka hõive näitajad kõrged. Legendaarselt helde sisserändepoliitikaga Rootsis oli töötuse määr 2019.a küll kõrgem kui Eestis, kuid ka hõive määr oli seal kõrgem - ilmselt on inimesed tööturul aktiivsemad.