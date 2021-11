Ettevõtja etteheide: sihime Hiinat ja Araabiat, aga kuhu jäävad lähiriikide messid?

Olles EASi teenustega kokku puutunud ja nende tegevusi jälginud, julgen öelda, et hetkel on nende tugevus seal, mis puudutab tootearendust, innovatsiooni ja digitaliseerimist. Kui mõtled välja mõne uue ägeda toote või teenuse, siis tulevad nad appi. Nad on tootearenduse suunda raha ja inimressurssi pannud ning selles on nad tublid.

Lisaks on neil visiooni vaadata kaugemale. Näiteks pakuvad nad eksporti toetavaid teenuseid riikides nagu Saksamaa, Araabia Ühendemiraadid, Hiina ja nii edasi. Pole kahtlustki, et need on põnevad ja suured turud, kus võiks hea õnne korral ka Eesti ettevõtted tulevikus oma tüki haugata. Miks tulevikus? Sest kui mõned eesrindlikud IT-firmad välja arvata, jäävad Hiina ja Araabia maad keskmise Eesti ettevõtte jaoks vähemalt praegu liiga kaugeks ja eksootiliseks.

Kuhu on kadunud suured Soome messid?

Siit jõuamegi probleemi tuumani. Eesti ettevõtete peamised sihtturud on meie naabrid: Soome, Rootsi ja Läti. Kui me räägime ekspordist, siis just sinna müüakse lõviosa meie toodetest ja teenustest. Samas on EASi praegu pakutavad teenused nendel turgudel üsnagi ahtakesed. Võtame kasvõi messid. Äsja käidi küll Soome allhankemessil ja peagi minnakse ka Rootsi, kuid peame endale teadvustama, et tegemist on ikkagi allhankega. Seal nähakse meis eelkõige odavama ja lihtsama töö tegijat, mitte kui kallist ja suurema lisandväärtusega brändi.

Pigem võiks EAS korraldada ühisstende lähiturgude suurtel messidel, kus Eesti ettevõtted saavad väljas olla oma nime, näo ja lõpptootega. Messid on suurepärased kohad, kus saada sihtturu kohta näpuotsatunnetust ning leida kliente ja partnereid. Miks mitte võtta osa mõnest Soome suurest messist? Kusjuures ma ei eelda, et EAS kõik kinni maksab. Pigem võiks ta olla riikliku garantii pakkuja ja eestvedaja, lõviosa rahast tuleks ikkagi osalejatelt endilt.