A. Le Coq sai Corona õlle müügiõigused

Corona on maailmas enim eksporditud Mehhiko klaaspudeliõlu, mis on müügil enam kui 180 riigis. Eestis on Corona suurim väljaspool Euroopat toodetud importõlle bränd.

A. Le Coqi juhi Tarmo Noobi sõnul on ettevõte alati soovinud laiendada õllede tootevalikut kerge mehhikopärase õllega ning püüdnud ka ise selles segmendis turgu haarata. „Kui varem nägime Coronat tugeva konkurendina, siis nüüd on konkurentsist sündinud hoopis tugev koostöö, mis kindlasti rikastab ja mitmekesistab Eesti õlleturgu ja annab suure lisaväärtuse meie õlleportfellile,“ ütles Noop.

AB InBev on maailma suurim õlletootja, kes pruulib enam kui 25% kogu maailma õllemahust. Ettevõte müüs eelmisel aastal 53 miljardit liitrit õlut ning nende tooteportfellis on enam kui 500 brändi, sealhulgas Corona, Budweiser, Stella Artois, Leffe, Beck’s ja Hoegaarden.

AB InBevi Baltikumi piirkonna juhi Ljuba Poutnikova sõnul on neil hea meel teha koostööd Eesti suurima ja vanima joogitootjaga, kes on tõestanud end rahvusvaheliste importõlle brändide esindajana Eestis. „A. Le Coq teab ja tunnetab kohalikku õlleturgu ning omab head müügivõrgustikku, mistõttu on see meie jaoks parim valik Corona õllebrändi arendamiseks Eestis, et teha sellest kõige edukam importõlu siinsel turul,“ sõnas Poutnikova.